اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجزائر: تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإخماد كل الحرائق بالبلاد

الأربعاء، 26 يوليو 2023 08:05 م
الجزائر: تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإخماد كل الحرائق بالبلاد حرائق الغابات
أ ش أ

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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم /الأربعاء/، إخماد جميع الحرائق المندلعة عبر عدد من المدن الجزائرية منذ أول أمس الإثنين، باستثناء حريق واحد.

وأوضح مسؤول بالمديرية العامة للإعلام والاتصال للحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور - فى تصريحات صحفية - أن الحريق الوحيد المتبقى والمندلع على مستوى ولاية سكيكدة بشمال شرقى الجزائر سيتم إخماده نهائيًا خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضاف أنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية التى مكنت من إخماد كل الحرائق التى مست عدة ولايات جزائرية.

 

 


حرائق الغابات

الجزائر

تونس

حريق



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