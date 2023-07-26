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"التموين" تتعاقد على شراء 53 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:30 م
"التموين" تتعاقد على شراء 53 ألف طن زيت طعام لطرحه على البطاقات الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية مساء  اليوم الأربعاء على كمية 53 ألف طن زيت خام صب منها كمية 6000 طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه. وكمية 47 ألف طن زيت خام صب مستورد، ليرتفع الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 5 شهور وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية،حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو  الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص  لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين،ضمن المقررات التموينية عن شهر يوليو  الجاري.


التموين

زيت طعام

اسعار زيت الطعام

مخزون زيت الطعام



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