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الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين: كنت أحلم دائما بمكالمة شيخ الأزهر

الأربعاء، 26 يوليو 2023 07:00 م
الأولى على الثانوية الأزهرية للمكفوفين: كنت أحلم دائما بمكالمة شيخ الأزهر الطالبة ياسمين عبد الفتاح
الغربية مصطفى عادل

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أعربت الطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار الأولي على الثانوية الأزهرية للمكفوفين بالغربية بمجموع 93.33% عن فرحتها بعد أن حصدت المركز الأول، مؤكدا أنها كانت تنتظر مكالمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وهي في الشهادة الإعدادية، حيث إنها كانت الأولي أيضا على الجمهورية في الشهادة الإعدادية.
 
وأضافت أن فضيلة الإمام الأكبر قام بالاتصال بوالدها وقدم له التهنئة بتفوقها، وقام والدها بالاتصال بوالدتها لتهنئتها ووقتها سجدت لله شكرا بما وصلت إليه وحققته من نجاح وتفوق وأن الله عز وجل كلل تفوقها بالنجاح، كانت تدعو الله دائما أن تكون الأولي على الجمهورية.
 
وأكدت أنها اعاقتها البصرية منذ صغرها، ولم تلتفت يوما ما لها وكان قلبها مليئ بالعزيمة والأمل وكانت تسعي دائما لتحقيق حلمها ولم تلتفت لأى إعاقة وكانت دائما تؤكد لنفسها بأنها شخص طبيعي مثل أي شخص.
 
وأضافت الطالبة ياسمين النجار أنها كانت تتخيل مكالمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر منذ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وأصبح الحلم حقيقة.
 
وأشارت أنها كانت تقسم وقتها بشكل منتظم وكانت تستهل يومها بداية من صلاة الفجر ثم تجلس للمذاكرة، مبينة أن والدتها هي عينها التي تبصر بها وكانت تساعدها في المذاكرة وتسجل لها الدروس ولها الفضل الأكبر بعد الله عز وجل فيما وصلت إليه.
 
وتابعت أنها ستلتحق بكلية اصول الدين قسم العقيدة والفلسفة وتواصل التفوق في المرحلة الجامعية.
 

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