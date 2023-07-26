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اعترافات لصوص البطاريات بالدرب الأحمر: نفذنا 5 جرائم سابقة بأسلوب الفك

الأربعاء، 26 يوليو 2023 08:00 ص
اعترافات لصوص البطاريات بالدرب الأحمر: نفذنا 5 جرائم سابقة بأسلوب الفك محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة بطاريات السيارات بمنطقة الدرب الأحمر، اعترفا بارتكاب 5  وقائع سابقة بأسلوب الفك.
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
وتمكنت الداخلية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك"، واعترفوا بارتكابهما وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية "لهما معلومات جنائية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

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