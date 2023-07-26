وأضافت تيورينا فى تصريحات لها - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - " تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية في العام الزراعي (2023-2024 ) انخفاض طاقات التصدير الأوكرانية للقمح بنسبة 37.5% إلى 10.5 مليون طن، ويمكننا تعويض هذا الفاقد الذي يقدر بـ 10 ملايين طن بسهولة في ظل حجم صادراتنا الموسم الماضي وإمكانياتنا الحالية".

وأشارت إلى أن القمح هو محصول تصديري رئيسي لروسيا حيث تبلغ نسبته من إجمالي محصول الحبوب في روسيا 68%، فيما تبلغ حصة روسيا في صادرات القمح العالمية 22%.

يشار إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود بشرط إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق .



