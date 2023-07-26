إنشاء موقف سيارات لخدمة حركة التنقل من وإلى مدينة نخل بوسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة نخل فى وسط سيناء المراحل النهائية لتجهيز أول موقف سيارات مجهز فى المنطقة، لخدمة حركة السفر والتنقل بين مدينة نخل وقراها، ومدن المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل إن عملية إنشاء الموقف تجرى حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذا المشروع هدفه تعزيز التنمية والربط بين مدينة نخل والمدن المجاورة، ويعتبر قفزة حضارية فى وسط سيناء.

وأضاف سالم أن الخدمات الحكومية المجانية لأهالى مركز نخل فى وسط سيناء مستمرة، حيث قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مبلغ 200 ألف جنيه لإصدار الأوراق الثبوتية للأسر الفاقدة لها، وسيتم أيضًا تسهيل استخراج وثائق تصديق الزواج لأولئك الذين ليس لديهم قسائم زواج، بالتعاون مع مأذونى المركز والمشايخ والمجلس القومى للمرأة والسكان، ويتم حاليًا التجهيز للحالات التى تحتاج إلى وثائق تصديق، ومن المقرر عقد اللجنة فى مركز نخل قريبًا.

يذكر أنه سبق وأعلنت مدينة نخل أن الاستعدادات جارية فى قرية "النثيلة" لتسليم 15 منزلاً جديدًا للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا للسكن، والتى تم إنشاؤها بواسطة جهاز تعمير شمال سيناء، وإنشاء طرق بطول 3 كيلو مترات بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه فى محيط موقف سيارات مدينة نخل العمومي، بالإضافة إلى بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار للاستفادة منها في الزراعة والشرب في التجمعات البدوية بقرى الكنتلا والسلام ووادي الحاج، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في وسط سيناء.

كما تم إطلاق مبادرة لتجميل شوارع المدينة وتشجيرها بأشجار الظل، بالتزامن مع تفعيل خدمات التأمين الصحى فى المستشفى ضمن خطة زراعة 100 مليون شجرة التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وتحسين المنظر الجمالى للمدينة.

كما تشهد مدينة نخل بوسط سيناء حاليًا عدة أعمال تطويرية وخدمية، من بينها مد خطوط شبكات الفايبر للتليفونات والإنترنت فائق السرعة فى جميع أحياء المدينة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة.

كما تم الانتهاء من عدة مشروعات خدمية، مثل إعادة بناء سد تجمع الهاشه والبيضاء بقرية الكونتلا بعد انهياره جراء السيول، وإنشاء مركز تكنولوجي خاص بمدينة نخل في وسط سيناء، وتوفير وحدات سكنية للمتقدمين في قرعة توزيع الوحدات السكنية.

وتنفيذ عدة أعمال أخرى، مثل تركيب أعمدة أبراج الجهد المتوسط والمحولات ولوحات التشغيل للآبار الزراعية ومحطات المياه والصرف الصحي بالتجمعات التنموية بمركز نخل، وتقديم خدمات التأمين الصحى للمواطنين، بالإضافة إلى تشجير الأشجار وتجميل الشوارع وتعزيز البيئة النظيفة.