اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:23 م
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة برصيف فى الشرقية

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:53 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة برصيف فى الشرقية إسعاف -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لاصطدام سيارة ربع نقل برصيف، أمام قرية الطحاوية نطاق مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس لتلقى الإسعافات الأولية.
 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث اصطدام سيارة ربع نقل برصيف أمام قرية الطحاوية نطاق مركز أبوحماد، ما أسفر عن إصابة 8 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

 


مستشفى بلبيس

الطحاوية

ابوحماد



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