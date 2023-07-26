اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:23 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 مواطنين فى انقلاب تروسيكل بالفيوم

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:40 م
إصابة 4 مواطنين فى انقلاب تروسيكل بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب تروسيكل في ترعة بطريق قرية الدربي بمركز طامية بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق قرية الزربي التابعة لمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 4 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





 


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