إصابة 4 مواطنين فى انقلاب تروسيكل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث إنقلاب تروسيكل في ترعة بطريق قرية الدربي بمركز طامية بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بطريق قرية الزربي التابعة لمركز طامية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وجود 4 مصابين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.











