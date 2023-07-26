إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب شخصان فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.











