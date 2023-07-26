اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:57 م
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إصابة شخصين صدمتهما سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:40 م
إصابة شخصين صدمتهما سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائرى فى الجيزة سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخصان صدمتهما سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل في الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السائق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بمنطقة بشتيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة ميكروباص صدمت
شخصين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.
 
تحفظ رجال المباحث على سائق السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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الطريق الدائري

بشتيل

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