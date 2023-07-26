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إحالة عاطلين للجنايات لمحاكمتهما بتهمة حيازة أسلحة بقصد الاتجار

الأربعاء، 26 يوليو 2023 12:00 ص
إحالة عاطلين للجنايات لمحاكمتهما بتهمة حيازة أسلحة بقصد الاتجار محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة جنوب القاهرة إحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بقصد الاتجار فى منطقة باب الشعرية.
 
وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى الأسلحة النارية.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (5 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، فتم اتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار الحوادث

جنايات القاهرة

باب الشعرية

حيازة مخدرات



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