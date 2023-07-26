اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 03:31 م
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إحالة العاملين بـ8 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق

الأربعاء، 26 يوليو 2023 02:56 م
إحالة العاملين بـ8 مراكز شباب فى القليوبية للتحقيق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وأحمد زين من العاملين بالإدارة، لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارة طوخ والقناطر الخيرية.

وتمت متابعة مراكز شباب "إمياي، والسيفا، وطنط الجزيرة، والمنيرة" تبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل فى وجود العاملين بها، أما مراكز شباب "برشوم الكبرى، والعمار، وشبرا شهاب" مفتوحين ويمارسون النشاط فى ظل غياب بعض العاملين.

كما شملت المتابعة مراكز شباب "الصفا، وجزيرة الأحرار، وأكياد دجوى، وكفر الرجالات، وبرشوم الصغرى"، وتبين أن المراكز مغلقة في أوقات العمل الرسمية، كما تم متابعة مركز التخاطب بمركز شباب العمار.

وأشار الصبروط إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل فى الأوقات الرسمية للشئون القانونية للتحقيق.

 


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