اليوم السابع
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أوقاف الإسماعيلية تعقد دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية للأئمة.. صور

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:50 ص
أوقاف الإسماعيلية تعقد دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية للأئمة.. صور دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية
الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

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تتواصل فعاليات الدورة التدريبية التثقيفية في التوعية السكانية للأئمة والإداريين بمديرية أوقاف الإسماعيلية، بقاعة مناسبات مسجد الشهداء، والتي تقام خلال الفترة من الإثنين وحتي غدًا الخميس، بحضور الشيخ محمد عثمان البسطويسي، منسق عام التوعية السكانية بوزارة الأوقاف، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتورة نشوى الطحاوي، رئيس المجلس القومي للسكان بالإسماعيلية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها.

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (1)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية 

 

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (2)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية 

 

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (3)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (3)

 

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (4)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (4)

 

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (5)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (5)

 

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (6)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (6)

 

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (7)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (7)

 

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (8)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (8)

 

دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (9)
دورة تدريبية تثقيفية في التوعية السكانية (9)

 

 


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