أشهر المحاصيل الزيتية.. شاهد موسم حصاد السمسم فى المنيا

قال المهندس عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة إن موسم الصيف يشهد الكثير من مواسم الحصاد ومنها محصول الفول الصويا، والاهتمام بتوفير تقاوى المحاصيل الزيتية المهمة كفول الصويا والسمسم وعباد الشمس والذرة.

وأيضا متابعات مستمرة للوقوف على المشكلات والمعوقات التى تواجه مزارعى المحاصيل الزيتية ودراسة سبل توفير الكميات المناسبة من التقاوى من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

وقال مدحت شكر أحد مزارى السمسم إن محصول السمسم تبدأ زراعته فى شهر يناير من كل عام وموسم الحصاد يبدأ فى شهر يوليو، وهو من المحاصيل الزيتية المهمة لكن المساحات المزروعة منها ضعيفة، وذلك لأنها تبقى فى الأرض فترة زمنية تصل إلى 6 أشهر.

وأضاف مدحت قائلا إن عملية الحصاد مختلفة تشبه النباتات العطرية حيث يتم جمع المحصول بشكل هرمى ثم يتعرض للشمس لفترة زمنية، وبعد ذلك تتم تنقية المحصول من العود والشوائب، وتختلف إنتاجية الفدان حسب رعاية المزارعين للمحصول لأن السمسم من المحاصيل الحساسة والتى تحتاج لرعاية خاصة.

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من حصاد محصول السمسم الذى تتم زراعته فى شمال محافظة المنيا، وهو أحد المحاصيل المهمة فى إنتاج الزيوت مثل محصول عباد الشمس والذرة الشامية.