أسماء 12 مصابًا في حادث اصطدام أتوبيس بجمل على طريق الضبعة

مطروح - حسن مشالي

ننشر أسماء 12 مصابا، إثر حادث اصطدام أتوبيس بجمل قطع عليه الطريق، مساء الثلاثاء، على محور الضبعة، عند بداية الطريق من ناحية الطريق الساحلي، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج.

استقبل المستشفى، مصطفي علي عبدالحميد " 38 سنة " من لمتصورة، مصاب بكسر بالفخذين والساق اليمني وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد هاني موسي" 12 سنة " من الجيزة ، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات متفرقة، وسيف الدين طلبه سيف الدين " 40 سنة " من القاهرة، اشتباه كسر بالساق اليمني كدمات متفرقة، ومحمد عبد لحميد محمد" 60 سنة " من الجيزة ، مصاب بجرح تحت العين اليمني وكدمات متفرقة واحمد محمد امين " 33 سنة " من الجيزة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفي سعيد قرني " 29 سنة " من بني سويف، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ومها السعيد قرني " 37 سنة " من بني سويف، مصاب بكدمات بالركبة اليمني والكتف الايمن، و منال سعيد قرني " 42 سنة " من بني سويف، مصابة بكدمات بالصدر، و مي عاطف احمد " 37 سنة " من مدينه نصر، مصابة بكدمة كدمة بالانف، وسماح السيد علي " 45 سنة " من حلوان، مصابة بكدمات بالانف مصطفي محمد الدهان " 42 سنة " من مدينة نصر ، مصاب بكدمات بسيطة متفرقهة وأمل إبراهيم علي " 55 سنة " من الجيزة، وكدمات بسيطة متفرقة.

ومن جانبه تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين، بالتواصل المباشر مع ادارة مستشفى الضبعة المركزى، وغرفة طوارئ المستشفى.

ودخل المستشفى 12 مصابا، وتم استقبالهم في قسم الطوارئ، ونوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه واخرى تحتاج لتدخل جراحى، وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.

وصرح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، مع التأكيد على توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفى، وجاهزية الاقسام العناية المركزة لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ، فى حالة الحاجة للتدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارِ تقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة والعلاج للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ووضع المصابين اللذين يحتاجون عناية طبية تحت الملاحظة والعلاج، وتحرر المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية للتحقيق في ظروف وملابسات الخادث.