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أسامة ربيع: 93% من سفن العالم كلها تمر بقناة السويس

الأربعاء، 26 يوليو 2023 01:44 م
أسامة ربيع: 93% من سفن العالم كلها تمر بقناة السويس مداخلة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
بسمة محمد

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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ تأميم قناة السويس في عام 1956م واحدة من أهم الملاحم التي سطرها الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن القناة مرت بمراحل كثيرة من التطوير بعد التأميم، ولفت إلى أن 93% من سفن العالم كله تمر بقناة السويس.
 
وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنه حتى عام 1956م لم يكن يحدث أي تطوير في المجرى الملاحي وكان يتم استغلال القناة دون الإنفاق على تطويرها، وبالتالي فإن تصنيفها انخفض قبل التأميم.
 
وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه مع بداية التأميم بدأ التطوير يتم في القناة، حيث اهتم بها رؤساء الجمهورية مثل جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، بالإضافة إلى الملحمة الكبرى المتمثلة في قناة السويس الجديدة.
 
وأكد، ان التطوير لم يتوقف، حيث رفعت قناة السويس الجديدة تصنيف القناة، كما أصبحت السفن الكبيرة تعبر في القناة، بالإضافة إلى الجيل الرابع من السفن.

قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس

تطويرات قناة السويس

تطوير الممر الملاحي

اليوم السابع بلس



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