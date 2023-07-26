أسامة ربيع: قناة السويس شهدت عبور مليون سفينة و144 مليار دولار منذ التأميم

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 مليار و599 مليون طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وطوال ما يزيد عن 67 عاماً تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143 مليار و864 مليون دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.