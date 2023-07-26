أسامة الأزهرى: قصص الأنبياء رسالة لكل إنسان محبط وحزين بأن يستأنس بالله

الأمير نصرى

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، عن قصص الأنبياء فى القرآن الكريم، قائلا إن قصص الأنبياء مليئة بالعبر والمواقف والأخلاق الرفيعة وحسن الجدل والحوار مع أممهم وإقامة الحجج وحسن البلاغة عن الله.

وأضاف أسامة الأزهري خلال لقاءه ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، تكرار وتكذيب الرسل والأنبياء ووقوف الله معهم يبعث بعبرة ورسالة للجميع بأن تجعل طموحك كبير واعتصامك بربك دائم وأن سنة الله غالبة والله ينصر من ينصره.

وأوضح أسامة الأزهري أن قصص الأنبياء رسالة لكل إنسان يائس ومحبط وحزين بان يستكمل الطريق ويستأنس بالله، موضحًا أن رسل الله جر عليهم الاستهزاء والتكذيب وفى النهاية نصرهم الله.

وأشار أسامة الأزهري إلى أن كل الأنبياء لهم عزم وصبر عظيم، وأن عدد الأنبياء كان 124 ألف نبى انتشروا فى كافة شعوب الأرض، وكانوا من جميع الشعوب، وامتهنوا مختلف المهن الشريفة.