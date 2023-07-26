أخبار مصر.. الحكومة ترد على شائعة وجود أخطاء بطباعة برايل على الـ20 جنيها البلاستيكية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم اكتشاف أخطاء في طباعة برايل المخصصة لغير المبصرين على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهاً، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد البنك المركزى المصرى، أنه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، مُشدداً على أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة يتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس، حتى يتمكنوا من تمييزها، سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها في طباعة البنكنوت في جميع دول العالم، وتم شرح ذلك في الفيديو التعريفي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند طرح العملة للجمهور، مؤكداً البنك المركزي المصري أنه تم اختيار عناصر تصميم العملة الجديدة فئة العشرين جنيهًا بدقة بالغة، ووفقاً لأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بما يتواكب مع المعايير والقياسات الدولية والتكنولوجية المطبقة في تأمين وطباعة العملة..فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الكهرباء: نتوقع استمرار تخفيف الأحمال حتى منتصف أغسطس المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع الاستمرار في اللجوء لتخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى منتصف الشهر المقبل، موكدا أن هناك موشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها، نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء و وزارة البترول، لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال المصدر إن محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

زعماء ووزراء ووفود الدول الأفريقية يصلون روسيا لحضور قمة روسيا - أفريقيا

بدأ زعماء ووزراء ووفود الدول الإفريقية، اليوم الأربعاء، فى الوصول إلى روسيا، لحضور القمة الروسية- الإفريقية فى مدينة (سانت بطرسبرج) الروسية.

وذكرت وكالة تاس الروسية، أن وفد اتحاد جزر القمر، برئاسة الرئيس غزالي العثماني وصل إلى (سانت بطرسبرج) مشيرة إلى أن جزر القمر عضوا في بعثة السلام الإفريقية في أوكرانيا، لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى - في وقت سابق - اتصالا هاتفيا مع العثماني.. وجدد الطرفان تأكيد التزامهما بتعزيز الحوار في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأضافت الوكالة أن رئيس بوروندي إيفاريست نداييشيمي والوفد المرافق له وصل إلى (سان بطرسبرج) لافتة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زار بوروندي -في مايو في إطار جولته الإفريقية - وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية.

التمريض تحذر من الالتحاق بأكاديميات خاصة غير معتمدة.. وتؤكد: لن نقيدهم بالنقابة

جددت النقابة العامة للتمريض، التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة، وغير المصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافته إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتقدم للنقابة سنويًا الكثير من خريجى أكاديميات التمريض غير المرخصة، والراغبين فى القيد بالنقابة والحصول على كارنية مزاولة المهنة.

وحذرت أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالى، كما طالبت الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التى تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة.

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جنيها تراجعاً فى سعر الجنيه الذهب منذ مطلع يوليو الجارى

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر من 18400 جنيه مطلع الشهر الجاري إلي مستوي 17280 جنيها بإجمالي هبوط 1120 جنيها للجرام وسط استمرار انخفاض أسعار الذهب في مصر من 2300 إلي 2155 جنيها منذ مطلع هذا الشهر.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء مستويات 17280 جنيها بدون إضافة مصنعية، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في سوق الذهب وقفزت أسعار الجنيه الذهب خلال الربع الأول من 2023 بصورة غير مسبوقة.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا بعد انخفاض امس بحوالي 10 جنيهات وبلغ الذهب 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر حيث يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ وكذلك هدوء في سعر الصرف وهو ما ينعكس على استقرار الأسعار طوال تعاملات هذا الأسبوع.