7 مدراء قادوا منظمة التجارة العالمية منذ 1995 آخرهم أفريقية.. تعرف عليهم

كتب عبد الحليم سالم

تعتبر منظمة التجارة العالمية (WTO) بالإنجليزية World Trade Organization)‏ ( منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة الدولية بين الأمم، حيث بدأت المنظمة عملياتها بصورة رسمية في 1 يناير من عام 1995 وفقًا لاتفاقية مراكش، وبذلك حلت محل اتفاقية جات التي أبرمت في عام 1948.

ومنظمة التجارة العالمية هي أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، فهي تضم 164 دولة عضوًا تمثل ما يزيد عن 98% من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي.

وتسهل منظمة التجارة العالمية التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية بين البلدان المشاركة من خلال توفير إطار للتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية التي تهدف عادة إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وحصص التوريد والحواجز التجارية الأخرى، وُقعت هذه الاتفاقيات من قبل ممثلي الحكومات الأعضاء وأُقرت من قبل هيئاتها التشريعية.

تدير منظمة التجارة العالمية أيضًا حل الخلافات المستقلة لفرض التزام المشاركين بالاتفاقيات التجارية وحل والخلافات المتعلقة بالتجارة ، وتحظر المنظمة التمييز بين الشركاء التجاريين، إلا أنها توفر استثناءات لحماية البيئة والأمن القومي وأهداف هامة أخرى.

تعرف على مدراء المنظمة السبعة منذ عام 1995 ، المدراء العامون من 1995-2023



قيادات التجارة العالمية

عند إنشاء منظمة التجارة العالمية ، كان بيتر ساذرلاند أول مدير عام لمنظمة التجارة العالمية ، والذي خدم من يناير إلى أبريل 1995 ، خلفه ريناتو روجيرو (1995- 99)، ثم مايك مور (1999-2002) ويليه سوباتشاي بانيتشباكدي

(2002-05).

ويعد باسكال لامي ، الأطول خدمة المدير العام ، شغل المنصب من 2005 إلى 2013 ثم روبرتو تولى أزيفيدو منصبه في 1 سبتمبر 2013 وظل في الخدمة حتى

31 أغسطس 2020. وأخيرا المدير العام الحالي والسابع ،تولت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا مهامها في 1 مارس 2021 ، لتصبح أول امرأة وأول أفريقية تتولى هذا الدور و ستنتهي فترة ولايتها في 31 أغسطس 2025.