10 معلومات عن أكبر مركز لتوطين صناعة وصيانة مضخات المياه بالعين السخنة

كتب: مدحت عادل

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة جديدة لتوطين مزيدا من الصناعات الحيوية في مصر، بإعلان توقيع عقد جديد مع شركة توريشيما اليابانية لإنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة.

ويعرض "اليوم السابع" أهم البنود المتعلقة بالاستثمار الجديد وفقا لما يلي:

ينص العقد على تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لشركة توريشيما اليابانية

المشروع يقع داخل أحد المطورين الصناعيين بمنطقة العين السخنة

المشروع يستهدف إنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة، واللازمة لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتنقية وتحلية المياه.

تستثمر شركة توريشيما ما يصل إلى 5 ملايين دولار لإنشاء أحدث مركز خدمة للمضخات العملاقة قابلة للزيادة خلال خمس سنوات.

يستهدف المشروع توطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلي.

يخدم المشروع تحسين وضمان استمرار عمل المضخات العملاقة العاملة دون أعطال وضمان امتلاك مصر للمضخات ذات الكفاءة في المنطقة.

من المخطط أن يحتل مركز الخدمة المصري موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا في شبكة خدمات الشركة عالمياً.

تعتزم مجموعة توريشيما اليابانية من خلال إنشاء المركز الجديد إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطلمبات والمحركات المملوكة للدولة المصرية والتي خرجت من الخدمة من سنوات.

يمثل هذا العقد خطوة الاستباقية ونوعاً من ترشيد الإنفاق الخارجي والاعتماد على الكوادر المصرية وإعادة استخدام المعدات التي كانت تعتبر فاقد كلي في الصناعات المتعددة.

سيكون المركز هو الأكبر في المنطقة لتلبية الحاجة المتزايدة للمياه وزيادة الإنتاجية الصناعية والزراعية.