وكيل صحة المنوفية يتفقد تجهيزات مستشفى الخطاطبة والخدمات الطبية

المنوفية - محمود شاكر

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة ب المنوفية ، جولة تفقدية بالمرور على مستشفى الخطاطبة المركزي، وذلك استكمالاً للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالمتابعة المستمرة لانتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

وتفقد وكيل الوزارة، قسم الحضانات بالمستشفى، الإستقبال والطوارىء، ورافقه في المرور الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ، والدكتور محمد عبد الجابر مدير المستشفى، والدكتور ناصر خضر مدير الإدارة الطبية بالسادات، الدكتور محمد عبد ربه نعيم مدير مستشفى السادات، الدكتور سعد شوقي مدير القسم الوقائي بالإدارة، الدكتور حسن حمدي مدير إدارة الجودة بالمستشفى، وريهام محمد مدير مركز المعلومات، ولجنة السلامة والصحة المهنية ورؤساء التمريض بالمستشفى.

وتم خلال الجولة التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الحالات المرضية، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأمصال واللقاحات، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الخاصة بالاستقبال والطوارئ.

كما تفقد وكيل الوزارة العيادات بالتخصصات المختلفة، وقام بمتابعة الخدمات المقدمة بها موجهاً بتنظيم تقديم الخدمات، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، واستيعاب عدد أكبر للمرضى.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة المنوفية.