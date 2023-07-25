وفد جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان يزور المركز القومى للبحوث

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث وفداً من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عمان برئاسة الدكتور سعيد جعبوب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى والابتكار، والدكتورة عفراء العدوية عميد كلية العلوم التطبيقية والصيدلية، والدكتور يحيى الشامسى عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، يأتى ذلك فى إطار سياسة المركز القومي للبحوث لدعم العلاقات العلمية بين المركز والمراكز والجامعات والهيئات البحثية المختلفة بالداخل.

حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور ممدوح معوض على حسن نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والدكتور خالد أحمد شمس مستشار رئيس المركز وعمداء المعاهد المختلفة ب المركز القومى للبحوث ، والدكتور أحمد إسماعيل الأستاذ بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية ومنسق اللقاء.

وتم فى هذا اللقاء بحث أطر التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين، وقام عمداء المعاهد بالمركز بتقديمنبذة سريعة عن أهداف معاهدهم وتخصصاتهاالمختلفة، والوحدات الإنتاجية ووحدات الخدمات بها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم استعراض بعض المشروعات، والبحوث التطبيقية، والمعروضات الصناعية، والخدمات التى يقدمها مركز التميز الطبى بالمركز القومى للبحوث، تمهيدا لعقد سلسلة من الاتفاقيات بين المركز القومى للبحوث، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

وقد أشاد الدكتور سعيد جعبوب والوفد المرافق له بنتائج اللقاء، والمناقشات المثمرة، وما شاهدوه من تطور فى كافة مجالات البحث والتطوير بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، وتطلع إلى التعاون المشترك بين الطرفين فى عدة مجالات وخاصة المجالات الهندسية، وصناعات النسيج، والعلوم الصيدلية، والصناعات الكيماوية، مؤكداً أن المركز القومى للبحوث يعتبر من أهم المراكز البحثية التطبيقية متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط، وأحد المؤسسات البحثية الرائدة فى ربط البحث العلمى بالصناعة، وتبادل الطرفان إهداء الدروع.