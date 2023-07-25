اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:45 م
أكرم القصاص
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وفاة 22 ألف شخص و100 مليار يورو خسائر خلال 43 عاما فى إيطاليا بسبب الطقس

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:27 م
وفاة 22 ألف شخص و100 مليار يورو خسائر خلال 43 عاما فى إيطاليا بسبب الطقس حرائق -أرشيفية
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة الجورنال الإيطالية، إنه منذ عام 1980 حتى الآن، لقي ما لا يقل عن 22 ألف شخص مصرعهم في إيطاليا نتيجة لظواهر الطقس القاسية، هذا يختلف عن أولئك الذين لقوا حتفهم نتيجة موجات الحر.
 
ونشرت للجمعية الإيطالية للشئون البيئية (SIMA) ، تقريبا على الموقع الإعلامي لمحطة إذاعة Tele Ambiente ، ينص أيضًا على أن الأضرار الاقتصادية في 43 عامًا نتيجة لهذه الكوارث تصل إلى أكثر من 100 مليار يورو في هذه الدولة الأوروبية.
 
ووفقا للتقرير فإنه "بين عام 2022 والأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 ، وقعت 432 حدثًا شديد الخطورة في بلدنا ، والتي تسببت في أضرار لا يمكن تصورها سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث الأرواح البشرية".
 
ويشير التقرير إلى أن الفيضانات في شهر مايو الماضي في منطقة إميليا رومانيا وحدها تسببت في خسائر تقدر بأكثر من 10 مليارات يورو.
 
واضاف التقرير إن الحرارة ، التي تزداد تطرفاً وطولاً ، قاتلة بالنسبة لأضعف قطاعات السكان ، لكن حساب الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة على المدى الطويل عملية معقدة للغاية.
 
وبحسب التقارير الأخيرة ، فقد توفي 61،672 شخصًا العام الماضي في أوروبا نتيجة موجات الحر ، ووقع أكبر عدد من الوفيات في إيطاليا ، حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 18 ألفًا.
 
صرح أليساندرو مياني ، رئيس SIMA ، في تصريحات صادرة عن Tele Ambiente قائلاً: "إننا نشهد سيناريو أرصاد جوية لا لبس فيه. تتناوب الحرارة الشديدة مع الزوابع والأمطار غير الطبيعية ".
 
وحذر الخبير من "أننا نقترب من كسر توازن قديم يمكن أن يخل بنمط حياتنا ويقلل من جودته أيضًا" ، مضيفًا أنه لمواجهة هذا الوضع "نتوقع استجابات وحلولًا فورية ، نتيجة قرارات شجاعة تتخذ بمنظور متوسط وطويل الأجل".

ايطاليا

موجة الحر

ارتفاع درجات الحرارة

أوروبا



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