موسكو (أ ش أ)

يبدأ وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، زيارة إلى كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان - :"إن شويجو سيتوجه على رأس وفد عسكري رفيع إلى كوريا الشمالية في زيارة ستستمر من 25 وحتى 27 من يوليو الجاري".