وأشار البيان إلى أن الزيارة تأتي بدعوة من وزارة الدفاع في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لحضور الجانب الروسي الاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الكورى فى حرب 1950-1953 بدعم أساسي من موسكو، موضحة أن الزيارة تأتي أيضا في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، منوهة بأنها ستمثل خطوة هامة في تطور التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.