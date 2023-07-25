هبوط مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء الموارد الأساسية والسيارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، يليه قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والعقارات بنسبة 1.3%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، وانخفض قطاعي مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، ونزل قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.7%.

وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، 0.3%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.172 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 400.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.5 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.34%، والعرب على 9.8%، واستحوذت المؤسسات على 37.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 60.4 مليون جنيه، 9.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 42.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 17479 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 21115 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 7317 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 5051 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5454 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1348 نقطة.