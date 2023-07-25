نقيب الصحفيين يلتقى وزير الشباب والرياضة لإنهاء كل مشكلات النادى النهرى

كتب محمد السيد الشاذلى

استقبل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمقر مكتبه بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة، من أهمها إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بنادي الصحفيين النهرى، والتوسع في مشاركة شباب الصحفيين في البرامج الشبابية والرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

حضر اللقاء محمود كامل وكيل النقابة، واللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة مدير عام الإعلام، ومحمد الصفتي، مدير عام المكتب الفني .

ومن جانبه، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، على دور الوزارة في دعم الشباب المصري، وشدد على أهمية التعاون بين النقابة والوزارة لدعم شباب الصحفيين من خلال المبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كامل تقديره للدور البارز للصحافة والصحفيين على مر العصور في خدمة كافة القضايا والموضوعات الوطنية بشكل عام والشبابية والرياضية بوجه خاص.

وكشف محمود كامل، وكيل النقابة، تفاصيل اللقاء، مؤكدا أنه تناول سبل دعم أنشطة النقابة من خلال وزارة الشباب والرياضة، وبحث استفادة الصحفيين من الإقامة في المدن الشبابية والرياضية بالمحافظات خاصة المناطق الساحلية، وكذلك تخصيص أفواج لشباب الصحفيين في مبادرة قطار الشباب، ورحلات "اعرف بلدك" و"مشروعات وزارة الشباب".

وكذلك بحث إمكانية التخفيض والتقسيط في مراكز التنمية الشبابية والرياضية، وتنظيم بطولة الصحفيين لكرة القدم، بالإضافة للاستفادة من المبادرة الرئاسية (دراجة لكل مواطن)، وتم بحث تقديم دعم ورعاية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة خلال احتفالات مرور 50 عاما على ذكرى نصر أكتوبر.

ووجه كامل الشكر لوزير الشباب والرياضة على اللقاء المثمر الذي من المنتظر أن يصب في صالح دعم شباب الصحفيين.

جانب من لقاء نقيب الصحفيين ووزير الشباب والرياضة لقاء نقيب الصحفيين ووزير الرياضة وزير الشباب والرياضة ونقيب الصحفيين جانب من اللقاء لقاء وفد نقابة الصحفيين ووزير الشباب

جانب من اللقاء