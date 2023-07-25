اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة التجاريين: توقعات بصرف دفعة من المعاشات منتصف سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:00 ص
نقابة التجاريين: توقعات بصرف دفعة من المعاشات منتصف سبتمبر المقبل الدكتور حاتم قابيل أمين مساعد النقابة العامة للتجاريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور حاتم قابيل، أمين مساعد النقابة العامة للتجاريين، إن مجلس النقابة يبذل جهودا لتوفير دفعة من المعاشات للأعضاء المستحقين، وأشار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أنه من المتوقع أن يتم صرف دفعة منتصف سبتمبر المقبل، مشيرا إلى وجود متأخرات على النقابة وصلت إلى نحو 5 سنوات.
 
وتواجه نقابة التجاريين، ثانى أكبر نقابة مهنية فى مصر، والتى تضم نحو مليون و200 ألف عضو أزمة فى صرف المعاشات منذ سنوات، حيث اشتكى أعضاء الجمعية العمومية من توقف صرفها رغم أن قيمتها لا تتعد الـ50 جنيه شهريا، إلا أن ضعف موارد النقابة نتيجة لاعتمادها بشكل كبير على الاشتراكات السنوية فقط، وعدم ملائمة قانون النقابة للوقت الحالى، والذى يعود إلى عام 1974 حال دون تمكن النقابة من استقرارها فى عمليات الصرف.
 
وكان قد أرسلت نقابة التجاريين، تعديلات لقانون النقابة لمجلسى الشيوخ والنواب، لإقرارها لدعم زيادة مواردها، إلا أنه لم يتم ذلك حتى الآن، وناشد مجلس النقابة المجلسين بسرعة النظر فى إقرار تلك التعديلات لتحسين مستوى خدماتها للأعضاء، بالإضافة إلى صرف المعاشات باستمرار لأصحاب المعاشات.
 
 
 

نقابة التجاريين

معاشات التجاريين

نقيب التجاريين

تاخر صرف معاشات التجاريين



الموضوعات المتعلقة

نقيب التطبيقيين: زيادة المعاشات تحتاج إلى تحسين الموارد وتغيير القانون

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:00 ص

الأوقاف: اعتماد 61 مقيم شعائر متطوعًا من المحالين للمعاش للعمل بالمساجد

الإثنين، 17 يوليو 2023 03:09 م

التضامن توجه باستمرار صرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:00 م

نقابة المعلمين: صرف معاشات الأعضاء دفعة يوليو يوم 27 من الشهر الجارى

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:00 م

وزير الصحة: لدينا اكتفاء من الناتج المحلى للأدوية بنسبة 95%

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة