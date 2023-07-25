ندوة دينية عن مكافحة الإرهاب بمراكز شباب برج البرلس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت إدارة شباب برج البرلس، الندوة الدينية عن مكافحة الإرهاب بمشاركة أعضاء مراكز شباب برج البرلس، الحنفى، قدمها علماء الدين من الأوقاف ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأوقاف المصرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن الندوة تناولت خطورة الإرهاب الفكرى ووجوهه المتعددة من العنصرية "التكفير، الطائفية، وانتهاك حقوق الإنسان، وانتهاك حقوق المرأة"، وضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتوعية الشباب بخطورته على المجتمع.

أكد المشاركون في ختام الندوة نبذ العنف والتطرف، وأهمية تكاتف المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الأمن والأمان لإستكمال مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، ونظمت الندوة بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، ودكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وسماح عميرة، مدير إدارة شباب برج البرلس.