نتيجة الثانوية العامة 2023.. النتائج مبشرة والمجاميع تعبر عن مستوى الطلاب

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة 2023، مبشرة ومطمئنة والنسبة العامة للنجاح أعلى من السنوات الماضية، مؤكدة أنها مرتفعة، ولكن المجاميع تعبر عن مستوى الطلاب، وما بذلوه من جهد أثناء الامتحان، قائلة: سيكون المجهود على قدر ما بذله الطالب من جهد فى امتحانات الثانوية العامة 2023.

وانتهت كنترولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح، وجار مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2023، كما يتم تجميع درجات الثانوية العامة وتحديد الأوائل خلال الأسبوع الجارى.

ويتيح موقع "اليوم السابع"، نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

ومن المقرر، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع "اليوم السابع"، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس