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نتيجة الثانوية العامة 2023.. إعلانها الأسبوع المقبل على اليوم السابع

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 10:00 ص
نتيجة الثانوية العامة 2023.. إعلانها الأسبوع المقبل على اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأت كنترولات الثانوية العامة تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، استعدادا لإعلانها الأسبوع المقبل، حيث يتم نشر النتيجة على موقع اليوم السابع برقم الجلوس، وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2023، بدرجات الطالب فى المواد الدراسية المختلفة ومجموعه الكلى الحاصل عليه فى نتيجة الثانوية العامة 2023، إضافة إلى حالته ناجح دور أول ام لديه مواد ويبقى للإعادة للعام الدراسي المقبل أو يدخل امتحانات الدور الثاني.
 
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.
 
كما كشف وزير التربية والتعليم عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ. 
 
كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا. 
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.
 
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023



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