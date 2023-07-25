نادى أدب بورسعيد يطلق تطبيقاً إلكترونياً لنشاطه ويحدد اختصاصات اللجان

بورسعيد - محمد عزام

عقد مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة بورسعيد، لقاءً أدبياً فكرياً لأعضاء النادي لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالنشاط الأدبي خلال الفترة القادمة، فى أولى اجتماعاته بعد فوزه بالانتخابات.

وتناول اللقاء، استعراضاً للمقترحات الخاصة بشأن تطوير النشاط، ومن ضمنها الشكل العام للندوات في الفترة المقبلة، ونوعية الاستضافات المقترحة من خلال مجلس إدارة النادي وبمشاركة جميع الأعضاء.

وأعلن الشاعر عادل الشربيني، رئيس النادي المنتخب، إطلاق موقع وتطبيق إلكتروني مخصص للأندرويد ويشمل جميع بيانات نادي الأدب، ورؤسائه السابقين، ومجلس إداراته وأعضاء الجمعية العمومية وجميع الأخبار المحدثة والتي تهتم بالحالة الأدبية بالمحافظة وأيضًا اللجان المقترح تنفيذها من خلال مجلس إدارة النادي وبمشاركة جميع الأعضاء.

كما يمكن تحميل التطبيق من مجموعة الواتس آب الخاصة بنادي الأدب، واللجان المقترحة كانت كالتالي :

١) لجنة العلاقات العامة والإعلام، ودورها هو المساهمة في تنطيم الفعاليات الكبرى والمؤتمرات، والتنسيق مع الإعلاميين وكذلك متابعة وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بنادي الأدب.

٢) لجنة التدريب والتثقيف، وتختص بتنظيم عمل ورش أدبية تختص بتدريب وتأهيل الأدباء الجدد لزيادة الوعي الأدبي بجميع الأجناس الأدبية من شعر، قصة، رواية، مقال أدبي، لغة عربية، وغيرهم، ويكون من اختصاص اللجنة اختيار المدربين والتواصل مع المتدربي ومتابعتهم بشكل دوري وعمل جداول زمنية لتنظيم الورش المختلفة، على أن يتم تحديد موعد ومكان الورش.

٣) لجنة استكشاف المواهب والتواصل مع الجمهور الخارجي، وهي لجنة تختص بالتنسيق مع المدارس والكليات ومراكز الشباب لاستكشاف المواهب وتنظيم الفاعليات الخارجية بالأماكن المذكورة، لعمل زيارات دورية تستهدف استكشاف المواهب وكذلك عمل ندوات أدبية وتثقيفية تشتهدف نشر الوعي بها

ويكون من اختصاصها التنسبق مع الجهات المذكورة بمخاطبات رسمية وتحديد موعد اللقاءات واختيار ممثلي نادي الأدب بهذه اللقاءات.

٤) لجنة المسابقات، وتختص باختيار نوع المسابقة ولجنة التحكيم وتحديد الموعد المقرر ومتابعة النتائج وتنظيم حفل توزيع الجوائز، والإعلان عن مسابقة أدبية تشمل أجناس أدبية متنوعة بجوائز عينية وشهادات تقدير ونشر للأعمال الفائزة، والجوائز ستكون شهادات تقدير، وجوائز عينية، ونشر الأعمال الفائزة.

٥) لجنة إحياء وجمع التراث البورسعيدي، وتختص بالعمل على جمع التراث البورسعيدي للأدباء والفنانيين الكبار الراحلين والأدباء والفنانيين الكبار المعاصرين، وعمل أرشيف أدبي وفني، مطبوع ومصور، كما تختص بتصوير مقاطع أو لقاءات فنية وأدبية أو أفلام تسجيلية مع الأدباء والفناننين وتشمل التاريخ الخاص بالحركة الأدبية والفنية بالمدينة.

٦) لجنة الشئون الاجتماعية للأدباء، وتختص بمتابعة حالة الأدباء وخصوصا الأدباء الكبار والعمل على قضاء احتياجتهم وتوفير الخدمات الشخصية لهم قدر المستطاع وتقديم المعايدات بصفة دورية وعمل الزيارات المرضية، والمشاركة الوجدانية بالمناسبات الاجتماعية المختلفة.

لينك الموقع المؤقت لنادي أدب ثقافة بورسعيد :

https://64b547ded0cbb.site123.me/