مياه كفر الشيخ: عقد المؤتمر السنوى للسلامة والصحة المهنية لزيادة الوعى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، المؤتمر السنوي للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، لزيادة الوعي والثقافة لدى العاملين عن أهمية السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وحماية الأرواح والممتلكات.

وذلك في إطار التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، ووزارة القوي العاملة متمثلة في مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف المهندس محمد عبدالغني، رئيس مجلس الإدارة، وحازم حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور حازم حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، والمهندس هشام داوود، نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة، ومدير أمن الشركة، ورئيس قطاع الشئون الإدارية، ورئيس قطاع الشئون المالية، ورئيس قطاع الدعم الفنى، وعدد من القيادات والعاملين بالشركة، ومديري القوى العاملة.



الحضور اثناء الندوة



الحضور في الندوة



جانب من الحضور



ندوة عن السلامة المهنية بشركة مياه الشرب