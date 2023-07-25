موجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة.. حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 25 يوليو حتى الأحد المقبل 30 يوليو 2023، حيث يستمر الارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-

الثلاثاء 25 يوليو:- شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر.



الأربعاء 26 يوليو والخميس 27 يوليو:- شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



الجمعة 28 يوليو: تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



- السبت 29 يوليو والأحد 30 يوليو : تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.