معهد التخطيط القومي ينتهج نظام إدارة المراسلات "تراسل" لتفعيل التحول الرقمي

كتبت أسماء أمين

أشرف العربي: الإسراع في تطبيق التقنيـات الرقميـة يأتي فـي صـدارة أولويـات المعهد لضمان سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءتها



انتهاج استراتيجيات التحول الرقمي لم يعد رفاهيةً بل أصبح ضرورةً ملحة لضمان توفير بيئـــة أعمـــال تتسم بالتنافسية الشـــديد

انطلاقاً من حرص معهد التخطيط القومي على مواكبة وتطبيق آليات التحول الرقمي، انتهج المعهد نظام إدارة المراسلات "تراسل" كأحد الحلول الرقمية التي يطبقها باعتباره منصةً إلكترونية متكاملة تواكب احتياجات الجهازين العلمي والإداري بالمعهد.

وفي هذا الإطار أوضح أ. د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن التحول الرقمي يأتي في مقدمة أولويات المعهد خلال الفترة الحالية، لضمان سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام "تراسل" يستهدف خلق بيئة عمل خالية من المستندات الورقية من خلال رقمنة وإدارة المراسلات والمكاتبات والمهام إلكترونيًا بما يدعم سهولة ومرونة تتبع دورة الخطوات الكاملة للمراسلات الواردة والصادرة وأرشفتها إلكترونيًا إلى جانب إعداد التقارير لجميع المهام ذات الصلة داخل المعهد.

وأكد العربي أن تطبيق هذا النظام له أثرٌ كبير على سرعة إنجاز الأعمال وتعزيز التعاون بين المعهد والجهات الحكومية الأخرى، كما يسهم في توفير عاملي الأمان والثقة العالية من خلال استخدام التوقيع والختم الإلكتروني للمصادقة على كافة المعاملات والمراسلات.

ولفت العربي إلى أن انتهاج استراتيجيات التحول الرقمي لم يعد رفاهيةً بل أصبح ضرورةً ملحة لضمان استمرار وبقاء المؤسســـات والشـــركات فـــي بيئـــة أعمـــال تتسم بالتنافسية الشـــديدة، مؤكدًا في الوقت نفسه سعي المعهد نحو تفعيل الإدارة الإلكترونية بشكل كامل وتحويل جميع الإجراءات والمعاملات الإدارية التقليدية إلى إلكترونية عن طريق تحسين البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية الحالية لتوائم احتياجات العمل من حيث السرعة والحماية والأمان.

كما أشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن خطة التحول الرقمي لجميع أنشطة المعهد العلمية والإدارية يشرف على تنفيذها ومتابعة نتائجها لجنة مختصة تضم خبراء ومتخصصين من داخل المعهد وخارجه.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد تبنى مجموعة من الآليات والمبادرات لدعم سياسة التحول الرقمي شملت التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحديد الفجوات التي تواجه المعهد للتحول الرقمي GAP Analysis، والتعاون مع شركة "إي فاينانس" للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها، فضلًا عن التعاون مع شركة مايكروسوفت للاستفادة من خدماتها، وجاري أيضًا الاتفاق على توفير مجموعة من الخدمات والتطبيقات في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وتحليل منصات التواصل الاجتماعي، وخدمات الـ CHATBOT.