مانيلا (أ ش أ)

أعلنت السلطات الفلبينية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر انهيار جسر تحت الإنشاء فى منطقة "مارلوج" بمدينة "دافاو".

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع عندما كان سبعة عمال يقومون بتركيب اللوحة الجانبية للجسر باستخدام شاحنة، حيث انهار الجسر وتم محاصرتهم تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن عاملين اثنين أصيبا بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وفى وقت سابق، بدأت السلطات الفلبينية، اليوم الثلاثاء، عمليات إجلاء للمجتمعات الساحلية مع اجتياح إعصار"دوكسورى" باتجاه شمال الفلبين.