مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة تشارك فى إخماد الحرائق باليونان.. فيديو

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت السلطات اليونانية، مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة كانت تشارك فى إخماد الحرائق.

Η στιγμή της συντριβής του #canadair στην #Καρυστο. Βίντεο που κόβει τα πόδια και βαραίνει την ανάσα. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους. Τι να πει για τις οικογένειες τους. Η χώρα θρηνεί. Και θα θρηνεί για πάντα αυτήν την ημέρα.. pic.twitter.com/Ep3wuHaAOU — Aggelos Chorianopoulos the X🇬🇷🏴‍☠️ (@aggelos210) July 25, 2023

أعلنت فرق الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها تحطمت أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد، كان على متنها شخصان على الأقل، وأظهرت لقطات فيديو طائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان.

وبعدما أفرغت الطائرة حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل مباشر. ويظهر في الفيديو كرة لهب ضخمة، انطلقت إثر سقوط الطائرة مباشرة.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع في جزيرة إيفيا جنوب شرقي البلاد.