اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة تشارك فى إخماد الحرائق باليونان.. فيديو

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:12 م
مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة تشارك فى إخماد الحرائق باليونان.. فيديو طائرة إطفاء
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات اليونانية، مصرع شخصين فى حادث تحطم طائرة كانت تشارك فى إخماد الحرائق.

أعلنت فرق الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها تحطمت أثناء عملية إخماد الحرائق المستعرة في البلاد، كان على متنها شخصان على الأقل، وأظهرت لقطات فيديو طائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية في اليونان.

 

وبعدما أفرغت الطائرة حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط بشكل مباشر. ويظهر في الفيديو كرة لهب ضخمة، انطلقت إثر سقوط الطائرة مباشرة.

 

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحادث وقع في جزيرة إيفيا جنوب شرقي البلاد.


حطم طائرة

اليونان

اخبار اليونان

حرائق اليونان

حرائق غابات اليونان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة