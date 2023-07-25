مشروع "مسام" ينزع 856 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، من انتزاع 856 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 71 لغمًا مضادًّا للدبابات، ولغم واحد مضاد للأفراد و780 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن فريق "مسام" انتزع 50 لغمًا مضادًا للدبابات و110 ذخائر غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن من نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وفي محافظة الحديدة، استطاع فريق "مسام" نزع لغم واحد مضاد للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الخوخة، كما تمكن الفريق من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و 14 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حيس.

كما استطاع فريق "مسام" نزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، وفي محافظة شبوة تمكن الفريق من نزع 3 عبوات ناسفة بمديرية عين، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية بيحان، كما نزع 5 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز، نزع فريق "مسام" 3 ألغام مضادة للدبابات و608 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق 5 ألغام مضادة للدبابات و7 ذخائر غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية صبر، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات و25 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يوليو حتى الآن 2.190 لغمًا، بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 408 آلاف و8 ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.