مسؤول بريطاني: حرائق رودس تعد دعوة للاستيقاظ لظاهرة الاحتباس الحراري



وأضاف ميتشل، في تصريحات لـ"راديو تايمز" نقلتها صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، إن على جميع المصطافين البريطانيين مغادرة جزيرة رودس، وأن يظلوا على اتصال بشركات السياحة التابعين لها.



وتابع: "ما نطلب من الناس فعله هو البقاء على اتصال بشركتهم السياحية. هذه هي النصيحة الصحيحة".

واستطرد: "الطائرات، التي كانت ستصبح ممتلئة والتي ستعيد الناس، لا يجب أن تعود فارغة".



وقال ميتشل في تصريحاته: "كان لدينا، قبل أسبوعين فقط، أكثر الأيام سخونة، وهو يوم الإثنين، حيث رأينا أكثر الأيام سخونة في العالم على الإطلاق.. ثم تم تجاوز درجات الحرارة هذه يوم الأربعاء ليسجل رقماً قياسياً أسبوعيًا ثانيًا".



وأضاف: "بعد ذلك يوم الخميس الرقم القياسي الثالث في أسبوع واحد. أعلى درجات حرارة شهدها الكوكب على الإطلاق. تغير المناخ حقيقي. هذا هو ما عليه الوضع الآن. ومن الضروري أن يحارب العالم متحد".



وفي رودس، قال بعض البريطانيين ممن تم إجلاؤهم أنهم أجبروا على النوم مع مئات آخرين في المدارس والمطارات والمراكز الرياضية في جميع أنحاء الجزيرة، بينما وصلت سائحة لتسمع أن الفندق الذي حجزته قد احترق.



ويُعتقد أن ما بين 7000 و10000 مواطن بريطاني موجودون على الجزيرة اليونانية التي تعرضت "للحرارة السامة"، حيث أتت الحرائق على 10 إلى 20 في المائة مما عليها.



وتحدث بعضهم عن مخاوفهم، حيث اجتاحت النيران مساحات شاسعة من المقصد السياحي الشهير، مما أثار الفوضى وسباق يائس نحو الأمان.