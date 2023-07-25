اليوم السابع
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مد 20 كيلو من شبكات الصرف الصحى ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة ببنى سويف

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:00 ص
مد 20 كيلو من شبكات الصرف الصحى ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة ببنى سويف العاملين بشركة المياه
بنى سويف هانى فتحى

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قالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بنى سويف، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شهدت تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى مركزى ببا وناصر.
 
واضافت المهندسة دينا عمر لـ"اليوم السابع"انه تم مد وتنفيذ 20 كيلو من شبكات خطوط الصرف الصحى داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مشيره إلى أنه تم الانتهاء منها وتشغيلها.
 
وفى سياق منفصل قالت المهندسة دينا عمر أنه بدأت فعاليات التدريب الصيفى لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف داخل المحطة الامريكى والشبكات والمعامل والورش التابعة لها، وكذلك النزول ميدانياً لمعايرة عدادات المياه.
 
وأضافت المهندسة دينا عمر أن خطة للتدريب تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدارس الفنية لمياه الشرب مع الاستعانة بمسئولى السلامة والصحة المهنية بالمحطات التى يتم فيها التدريب والقطاع التجارى وآلية القراءة ومطابقة العدادات الصحيحية. 

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