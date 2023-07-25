مدينة إسنا تستكمل أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطريق الشرقى طراد النيل بالنمسا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، إستمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطريق الشرقي طراد النيل بالنمسا، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بالمتابعة والعمل اليومي في تجميل ودعم القرى بالمدينة.

وفي هذا الصدد قام ياسر حلمى عباس رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطريق الشرقي طراد النيل ورفع الصناديق بالنمسا، وجارى إستمرار العمل يومياً بالوحدة المحلية بالنمسا بمعدات الوحدة المحلية بالنمسا، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال النظافة.

وفى نفس السياق يجري رجال مجلس مدينة الأقصر، أعمال النظافة اليومية على مستوى المدينة مروراً بالشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة، أمام السائحين من حول العالم والأهالى فى كافة أرجاء المدينة.

ويتابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عبر المرور اليومي تنفيذ حملات مكثفة بالوردية الصباحية والوردية المسائية، والتي تستهدف الشوارع التالية:- (البحاروة والمركز الحضري للمرأة وصلاح سالم الغربي وغسيل شارع فندق اميليو خلف كنيسة السيدة العذراء مريم)، بمناطق حى شمال ووسط مدينة الأقصر، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة التأكيد على الإرتقاء بالميادين لتكون مميزة، بالإضافة إلى عودة الوجه الحضارى لشوارع كل مركز ومدينة والعمل على الحفاظ على المظهر العام ليظهر بمظهر لائق أمام أهلها وزوارها بتحسين الصورة البصرية للمواطنين بمدن المحافظة، وظهورها بالمظهر الحضارى والجمالى.