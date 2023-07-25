مدير تعليم القليوبية تتفقد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة للطاقة النووية

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت، اليوم، سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الاختبارات المنعقدة في مركز التطوير بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ورافق مدير تعليم القليوبية، خلال الجولة، كلا من سلوي جلال مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، حيث أكدت خلالها ضرورة توفير الهدوء والراحة للطلاب أثناء تأديتهم الاختبارات.

وأشارت مدير تعليم القليوبية، إلى أن إجراء اختبارات الطلاب الملتحقين بمدرسة الضبعة يأتى في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لطلاب القليوبية الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الفنية المتميزة، حيث يتم إعداد جيل من الطلاب المتميزين والسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة في ربط التعليم بسوق العمل، وإعداد طالب يمتلك العديد من المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.