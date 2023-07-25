اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 25 يوليو 2023 04:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لقانون المحال التجارية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 03:01 م
محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لقانون المحال التجارية محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لقانون المحال التجارية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة بمدينة قنا، وذلك بحضور حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأحمد جابر، مدير مديرية القوي العاملة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.
 
قال محافظ قنا، إن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد يتم من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية.
 
وشدد الداودي، خلال الاجتماع علي أهمية المرور الدوري على المحال التجارية بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
 
وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية ، مضيفا أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.
 
 

تراخيص محلات

قانون تراخيص المحلات

محلات بقنا

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة

القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في تراخيص المحال العامة

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:07 م

تعرف على جهود محافظة أسيوط لتطبيق منظومة تراخيص المحال العامة

السبت، 15 يوليو 2023 05:30 م

القانون يحدد 7 اختصاصات لـ"اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة"

الإثنين، 26 يونيو 2023 04:00 ص

مدينة العريش تتجمل.. رصف الشوارع وإنشاء محاور ووضع حجر أساس لأكبر مجمع خدمات.. إزالة الرمال من الكورنيش وإنشاء 20 محطة انتظار.. وافتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز إصدار تراخيص المحال العامة.. صور

السبت، 17 يونيو 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة