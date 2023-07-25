محافظ الغربية يتفقد مستشفى السنطة المركزي خلال جولته المسائية بالسنطة وزفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم مركزي السنطة وزفتى، تابع خلالها سير العمل بمستشفى السنطة المركزي إلى جانب تفقد أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، بحضور منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وخلال الجول تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى السنطة المركزي والتي يتم إنشاؤها على مساحة 4900 م2 بإجمالي تكلفه 487 مليون جنيه لتضم 223 سرير داخل أقسام "العيادات الخارجية، الطوارئ، الأشعة، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، غرف عمليات، معامل، أقامه مرضى، عناية مركزة، نساء وتوليد، أطفال، غرف عزل"، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 86 %.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال إنشاء حديقة نهطاي العامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، كما تفقد عدد من قطع الأراضي غير المستغلة بمركز السنطة وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعظيم مواردها.