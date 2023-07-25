محافظ الدقهلية يفتتح أكبر قافلة للحماية الاجتماعية بالمحافظة من صندوق تحيا مصر

الدقهلية ـ شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أكبر قافلة للحماية الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، من صندوق تحيا مصر، معرض «دكان الفرحة» بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى، والذى يقيمة صندوق تحيا مصر وبإشراف ومتابعة هشام خليفة مدير برامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع جمعية البر والتقوى المصرية ومن خلال مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بإشراف ومتابعة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واوضح "مختار" أن المعرض يستفيد منه ما يزيد علي 4 الأف أسرة من الأسر الاولى بالرعاية ابناء الدقهلية حيث يحصلون على المعروضات كهدايا من الصندوق، ووجه "مختار" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية فى كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارات التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والخيرية لتحقيق استفادتهم من المعرض.

وثمن "مختار" دور صندوق تحيا مصر وزارة التضامن الاجتماعي ومن خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية علي دعمهم المستمر للأسر الأولى بالرعاية من خلال الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتقديم كافة المساعدات لهم سواء في حالات الأمراض المزمنة، أو متحدى الإعاقة، أو الحالات المرضية، أو كبار السن، وأصحاب الدخل الضعيف، أو المشروعات الصغيرة، أو الحالات الملحة او حالات الزواج وغيرها.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ان قافلة الحماية الاجتماعية من صندوق تحيا مصر معرض "دكان الفرحة" يستمر لمدة 3 أيام وهي الثلاثاء والاربعاء والخميس بهدف إتاحة الفرصة للأسر المستهدفة من فئات الاولي بالرعاية لاختيار ما يناسبهم كهدية من الصندوق، وقال ان المعرض ويضم المعرض 40 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأواني للطهي ومفروشات، فضلًا عن توزيع لعب الأطفال وأدوات مكتبية متنوعة، وكذلك40 طن خضروات ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوزيعها علي الاسر المستحقة ومواعيد المعرض من الساعة 9 صباحا حتى 8 مساء.

حضر الافتتاح منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضه و محمد بدر ممثل جمعيه البر والتقوى المركزية.

جاء ذلك في اطار اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالأسر الاولى بالرعاية بمحافظات مصر والعمل الجاد والمستمر لكافة اجهزة الدولة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.