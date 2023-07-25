محافظ الجيزة يشارك فى فعاليات المؤتمر التحضيرى لـ"تطبيقات السياحة الصحية"

كتبت – مرام محمد

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في فعاليات المؤتمر التحضيري الثانى لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، والذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

حضر فعاليات المؤتمر السفيرة سها ناشد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الرقابة والاعتماد الصحي.

وخلال كلمته وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشكر للواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعوته الكريمة وما يبذلونه من جهود فى سبيل دعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ برامج التنمية بصورة عامة والتنمية السياحية على وجه الخصوص وللتقدم السياحي المبهر الذى تشهده مدن المحافظة وعلى رأسهم بالطبع مدينة شرم الشيخ (مدينة السلام) والتى تشهد رواجاً سياحياً خلال الفترة الحالية يعيد لأذهاننا ذكريات المدينة ونجاحاتها في استضافة أهم المؤتمرات الدولية.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته على الدور الذى يمكن أن تلعبه السياحة العلاجية في تحقيق مصر لأهدافها التنموية والمتعلقة بدعم الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تتمتع به مصر من مقومات سياحية أخرى متنوعة للحفاظ على بيئتنا ومواردنا السياحية من التدهور ومقاومتها للاضطرابات الإقتصادية والسياسية والصحية العالمية.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن محافظة الجيزة تعد من أهم الأمثلة على تلك المقاصد التى تحمل تنوعاً فريداً يخدم فرصة مصر فى تطوير السياحة الصحية والعلاجية لما تتمتع به من كم هائل من المؤسسات الصحية والعلاجية والكوادر الطبية من المتخصصين بمختلف أنواع الأمراض ومجالات الرعاية التى جعلت منها قبلة للراغبين فى تلقى العلاج والعناية الصحية من مختلف المحافظات إلى جانب الوافدين من الدول العربية.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن هناك العديد من المواقع السياحية ذات الطابع الإستشفائى المتميز والتى تتمتع بقربها الإستراتيجى من مختلف المواقع الحيوية بالقاهرة الكبرى والتي منها مدينة الواحات البحرية والتى تعد أحد الفرص السياحية الواعدة لنمط السياحة البيئية والعلاجية بمصر والتى تضم ما يقرب من 400 عين مياه طبيعية متنوعة مابين مياه باردة وساخنة ومعدنية والتى يجرى العمل على حصر مختلف المقومات التى تشملها قرى المدينة واحتياجات ومتطلبات كل منها لتطويرها وبحث الفرص الإستثمارية التى يمكن توفيرها لتحسين الخدمات بها وتعظيم الاستفادة منها وإدماج أهلها فى برامج التنمية السياحية المقررة لضمان دعمهم الفعال لها.