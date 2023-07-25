مجلس جامعة بنها يكرم الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة فى احتفالية كبرى

القليوبية إبراهيم سالم

كرمْ مجلس جامعة بنها، الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة في نهاية يوليو الجاري، وذلك تقديرا له لما قدمه من جهد ملموس وعطاء متميز، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

وفى كلمته، قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أتشرف اليوم بحضور هذا الحفل الكريم لتكريم أحد الشخصيات المحببة إلينا وهو الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، هذا الرجل الذي لمسنا فيه روح التعاون والتفاني والعمل الدؤوب التي طالما كانت سببًا في تقديم العديد من الإسهامات القيّمة في خدمة الجامعة والمحافظة وخدمة أبناء الوطن، ولقد تشرفت بالتعاون معه في العديد من المشروعات ومجالات العمل المشتركة بين الجامعة والمحافظة إلى جانب العديد من الندوات والمؤتمرات التي نظمتها الجامعة تحت إشرافه وبرعايته وتنظيمه، بالإضافة إلى توجيهاته بتقديم كل العون والدعم لمشروعات المحافظة وتنفيذ القوافل المتكاملة فى قرى المحافظة وتفعيل المبادرات الرئاسية وخاصة حياة كريمة.

وتابع المحافظ، اليوم ونحن نحتفل بانتهاء فترة رئاستكم لجامعة بنها والتي تركتم خلالها أثرًا طيبًا فلا تسعنا كلمات الشكر والتقدير لتعبر عن بالغ شكرنا وامتناننا لكم لما بذلتموه من جهد وعطاء ومواجهة كثير من التحديات في سبيل الارتقاء بجامعة بنها وتحقيق الأهداف المنشودة لتطوير الجامعة، وإننا نتمنى من المولى عز وجل لكم بداية جديدة لحياة مليئة بالسعادة والخير وأن يمن الله عليكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

وخلال كلماتهم، قدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عزت الخياط رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الشكر والتقدير للدكتور جمال سوسة الشكر على على جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة فى مختلف القطاعات، خلال فترة رئاسته لها، متمنين لسيادته دوام التوفيق والنجاح.

وخلال كلمته قدم الدكتور جمال سوسة، الشكر للحاضرين وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد نهضة مصر الجديدة، وصاحب رؤية التنمية المستدامة علي ثقته وتعيينه رئيسا للجامعة، كما توجه بالشكر لكافة أعضاء مجلس الجامعة، متمنيا لهم دوام التوفيق، معربا عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم.

وقال رئيس الجامعة، لقد توجني الرئيس بصدور قرار تعييني رئيسا لجامعة بنها في 21 سبتمبر عام 2021 ليكون ذلك بمثابة الوسام والتاج لما قضيته من سنوات طويلة هي مجمل عملي الوظيفي منذ أن كنت معيدا إلى أن أصبحت أستاذا بها، كنت ومازلت أعمل في أي موقع بحب واجتهاد فقد تقلدت العديد من المناصب والحمد لله كان قرار الرئيس بتكليفي بحمل راية رئاسة الجامعة خلفا للدكتور جمال السعيد، لأقضي في هذا المنصب 23 شهرا مستكملا مسيرة من سبقوني، ومحافظا على كل مكتسبات الجامعة، واجتهدت بدعمكم فى انجاز ما تعاهدت عليه فى خطتى لاستكمال البناء على ما سبق، وما حققناه من إنجازات طموحة لخدمة منسوبي الجامعة، والعاملين بها، لتظل جامعة بنها نموذجا يحتذى به منذ نشأتها عام 2005 علي يد الدكتور حسام الدين العطار، ومرورا بالدكتور محمد صفوت زهران، ثم الدكتور علي شمس الدين، ثم الدكتور السيد القاضى، ثم الدكتور جمال السعيد الذي سلمني الراية خفاقة.

وتابع رئيس الجامعة، مرت الشهور بجهد متواصل بمسؤولية كبيرة واجهنا فيها مع زملائي من القيادات الاكاديمية من النواب والعمداء ورؤساء الأقسام، والقيادات الادارية تحديات كثيرة، والحمد لله تغلبنا عليها بما نحمله من خبرات وتعاون مخلص من فرق العمل، والاستعانة بخبرات السابقين،فلم يكن لدينا أي هدف غير رفع شأن الجامعة وتقديم كل الدعم والمساندة لأبنائنا الطلاب وزملائنا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.

وفي النهاية وقبل تسليم الراية لمن يحملها بعدي أود أن أؤكد لكم أن جامعة بنها غنية بالعلماء في كل المجالات العلمية والبحثية والإدارية ويتم دائما تقليدهم بأعلى الأوسمة والنياشين لما يبذلونه من جهد في خدمة البحث العلمي.

وفي نهاية رسالتي الإدارية بالجامعة اليوم أقوم بتسليم رايتها الخفاقة القوية بما تحمل الكلمه من معاني لمن يٌكمل المسيرة ويقدم للجامعة ما يجعلها دائما متميزة بين الجامعات الكبري مع تقديم كل الدعم والمساندة والتعاون لرئيس الجامعة القادم حتي تظل جامعتنا العريقة لها الريادة التي هي عليها منذ ان ولدت وحتى اليوم، فإلي مستقبل أفضل لجامعة بنها كما تعودنا دائما أن تكون.