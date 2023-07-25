وقال عبد الغفار - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية يتألف من جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.

وأضاف أن أبرز محاور البرنامج العلمي للمؤتمر تدور حول الصحة والسكان والتنمية: تكامل وتضافر الجهود، والتجارب الرائدة وأفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة، والسياسات المتكاملة القائمة على الأدلة من أجل مستقبل أفضل.