لمرضى الجلطات.. نصائح للحفاظ على صحتك والوقاية من الإصابة مرة أخرى

عند الإصابة بجلطات الدم يزداد فرص التعرض لبعض التعليمات التي تساعدك بشكل ملحوظ في التخلص من هذه المرحلة الحرجة، ويجب القيام بالعديد من النصائح الطبية التي تساهم بشكل ملحوظ تقوية الجسم والجفاظ علي الصحة العامة، ويتم ذلك عن طريق اتباع بعض النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع "healthline".
لمرضى الجلطات.. نصائح للحفاظ على صحتك والوقاية من الإصابة مرة أخرىالثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:00 ص
الإصابة بجلطات الدم
كتبت فاطمة ياسر
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