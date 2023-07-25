لجنة انتخابات "الأطباء": تقديم التنازلات للمرشحين شخصيا أو بتوكيل رسمى

كتبت آية دعبس

أعلنت اللجنة العامة لإنتخابات التجديد النصفي ل نقابة الأطباء ، استمرار فتح باب التنازلات بين المرشحين بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية حتي الخميس 27 يوليو الجارى، مؤكدة أنه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية، حيث تعمل لجنة الانتخابات في أيام العطلات والأجازات الرسمية، ويتم تقديمها شخصيا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقارى .

وأشارت اللجنة، إلى أنه يجوز التنازل عن الترشح للنقابة العامة فى أى نقابة فرعية والعكس مع ارفاق كارنيه النقابة بنموذج التنازل، ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية و سيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.

وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الجارى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الأُثنين 10 يوليو 2023.

وتجرى انتخابات التجديد النصفى للأطباء، على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.